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Diyarbakır Barosu'nun yeni başkanı 840 oyla Sertaç Buluttekin oldu

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Diyarbakır Barosu'nun 50. olağan genel kurul toplantısında yapılan başkanlık seçimini 840 geçerli oy alan Sertaç Buluttekin kazandı. Baroya üye 2 bin 626 avukattan 1830'u oy kullandı, 12 oy geçersiz sayıldı; diğer aday Abdulkadir Güleç ise 821 oy aldı.

Diyarbakır Barosu Başkanlığına Sertaç Buluttekin seçildi.

Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan 50. olağan genel kurul toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesiyle başladı.

Ardından oy kullanma işlemine geçilmesiyle, baroya üye 2 bin 626 avukattan 1830'u oy kullandı, 12 oy geçersiz sayıldı.

Baroya üye 2 ismin yarıştığı seçimde geçerli oyların 840'ını alan Buluttekin başkan seçildi.

Seçimde, diğer aday Abdulkadir Güleç ise 821 oy aldı.

Kaynak: AA
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