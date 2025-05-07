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Diyarbakır Barosu Başkanı'ndan Avukata Yönelik Saldırıya Sert Tepki

Diyarbakır Barosu Başkanı'ndan Avukata Yönelik Saldırıya Sert Tepki
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Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç, bir avukatın silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili olarak avukatların hak arama hürriyetine yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti ve bu tarz olayların önlenmesi için hukusal süreçlerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç, bir avukatın yaralandığı silahlı saldırıya tepkisini dile getirdi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki bir büroda dün davasını yürüttüğü bir dosya kapsamında görüştüğü M.K'nin silahlı saldırısı sonucu yaralanan avukat Y.İ'nin Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Adliye binası önünde toplanan avukatlar adına açıklama yapan Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç, avukatlara yönelik saldırıların hak arama hürriyetine karşı saldırılar olduğunu beliri.

"Avukatın ifa ettiği kamu görevinin amacı, yurttaşın hukukunu korumak ve adaletin tesis edilmesine katkı sunmaktır." diyen Güleç, şunları kaydetti:

"Avukat dava dosyasının tarafı ya da yargısal öznelerin düşmanı değildir. Avukatları dosya ile özdeşleştirerek taraf görmek, sözlü ve fiili saldırılarda bulunmak, özünde hak arama hürriyetine ve hukuk düzeninin kendisine yönelik eylemlerdir. Hak arama özgürlüğünün teminatı olan avukatlar, adaletin ve hukuk devletinin en önemli güvencelerini oluşturmaktadır. Avukatın bağımsız, özgür ve güvenlik içinde görevini yapamadığı bir toplumda kimse kendini güvende hissedemez. Avukata yönelik şiddetin önlenmesinin bir adımı olarak tüm vakalarda 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümleri ceza mevzuatına entegre edilerek hukuksal süreç yürütülmelidir. Diyarbakır Barosu olarak meslektaşımıza ve savunma mesleğine yapılan saldırıyı kınıyoruz. Meslektaşımızla dayanışma içinde olacağımızı, süreci takip edeceğimizi duyuruyoruz."

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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