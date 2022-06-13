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DİSK'ten "asgari ücret arttırılsın" talebi

AA - Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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DİSK'ten 'asgari ücret arttırılsın' talebi

İstanbul'da Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri, zamların durdurulması ve asgari ücrete zam yapılması talebiyle basın açıklaması yaptı.

İstanbul'da Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri, zamların durdurulması ve asgari ücrete zam yapılması talebiyle basın açıklaması yaptı.

Beyoğlu'ndaki İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen grup adına açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, zamların durdurulmasını ve ücretlerin artırılmasını istediklerini söyledi.

Enflasyon nedeniyle maaşların azaldığını, bu yüzden asgari ücret tespit komisyonunun toplanmasını talep ettiklerini anlatan Çerkezoğlu, asgari ücrete yılda dört kez zam yapılması gerektiğini ifade etti.

Çerkezoğlu, taşeron işçiliğin de kaldırılmasını ve işçilerin kadrolu olması gerektiğini belirtti.

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından olaysız şekilde dağıldı.

AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel

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