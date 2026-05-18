Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e "Küresel Sumud Filosu" Tepkisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçlerinin uluslararası sularda müdahalesini 'korsanlık' olarak nitelendirerek kınadı ve katılımcıların serbest bırakılmasını istedi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan "Küresel Sumud Filosu"na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda müdahale edilmesini kınadı. Bakanlık, müdahaleyi "yeni bir korsanlık eylemi" olarak nitelendirirken, filodaki katılımcıların derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'ye yardım taşımak amacıyla yola çıkan filoda yaklaşık 40 ülkenin vatandaşlarının bulunduğu belirtildi. Açıklamada, İsrail'in saldırıları ve "sindirme politikalarının" uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını engelleyemeyeceği ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen ve yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınıyoruz. Söz konusu filoda yaklaşık 40 ülkenin vatandaşı bulunmaktadır. İsrail'in saldırıları ve sindirme politikaları, uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını hiçbir şekilde engelleyemeyecektir. İsrail'in, müdahaleye derhal son vermesi ve alıkonulan filo katılımcılarını koşulsuz olarak serbest bırakması gerekmektedir. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri konusunda gerekli girişimlerde bulunulmakta ve diğer ülkelerle iş birliği halinde süreç yakından takip edilmektedir. İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu gecikmeksizin ortak ve kararlı bir tutum almaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak

Milyonları heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dedesinin cenazesinde TikTok çeken Melek Bal: Pişman değilim

Cenazede TikTok çekmişti! Özür beklerken tepki çekecek yeni açıklama
Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti

Eğlenceniz batsın! Genç kız saniyeler içinde hayatını kaybetti
TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu

TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu
Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini buldu

Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini buldu
Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı

Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı
Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ı kabul etti
Türkiye'den Sumud filosuna müdahale eden İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi

Aralarında vatandaşlarımız da var! Türkiye'den saldırıya sert tepki