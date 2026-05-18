Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e "Küresel Sumud Filosu" Tepkisi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan "Küresel Sumud Filosu"na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda müdahale edilmesini kınadı. Bakanlık, müdahaleyi "yeni bir korsanlık eylemi" olarak nitelendirirken, filodaki katılımcıların derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'ye yardım taşımak amacıyla yola çıkan filoda yaklaşık 40 ülkenin vatandaşlarının bulunduğu belirtildi. Açıklamada, İsrail'in saldırıları ve "sindirme politikalarının" uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını engelleyemeyeceği ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen ve yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınıyoruz. Söz konusu filoda yaklaşık 40 ülkenin vatandaşı bulunmaktadır. İsrail'in saldırıları ve sindirme politikaları, uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını hiçbir şekilde engelleyemeyecektir. İsrail'in, müdahaleye derhal son vermesi ve alıkonulan filo katılımcılarını koşulsuz olarak serbest bırakması gerekmektedir. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri konusunda gerekli girişimlerde bulunulmakta ve diğer ülkelerle iş birliği halinde süreç yakından takip edilmektedir. İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu gecikmeksizin ortak ve kararlı bir tutum almaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA