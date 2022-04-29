Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Venezuela-Türkiye Ortak İşbirliği Komisyonu 3. Toplantısı Açılış Oturumu'na katıldı - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Venezuela-Türkiye Ortak İşbirliği Komisyonu 3. Toplantısı Açılış Oturumu'na katıldı

AA - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için geldiği Venezuela'nın başkenti Karakas'ta, Venezuela-Türkiye Ortak İşbirliği Komisyonu 3. Toplantısı Açılış Oturumu'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için geldiği Venezuela'nın başkenti Karakas'ta, Venezuela- Türkiye Ortak İşbirliği Komisyonu 3. Toplantısı Açılış Oturumu'na katıldı. Toplantıya Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah ve Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia da katıldı.

AA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela, Türkiye, Güncel, Haberler

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