Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Venezuela-Türkiye Ortak İşbirliği Komisyonu 3. Toplantısı Açılış Oturumu'na katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için geldiği Venezuela'nın başkenti Karakas'ta, Venezuela- Türkiye Ortak İşbirliği Komisyonu 3. Toplantısı Açılış Oturumu'na katıldı. Toplantıya Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah ve Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia da katıldı.

AA / Güncel