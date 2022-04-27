Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kolombiyalı mevkidaşıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kolombiya'da Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile bir araya geldi. İki bakan baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere katıldı.

AA / Güncel