Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcılığına Hacı Ali Özel atandı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine Personel Genel Müdürü Hacı Ali Özel getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Personel Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Hacı Ali Özel, Dışişleri Bakan Yardımcılığına atandı.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
