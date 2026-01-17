Dışişleri Bakan Yardımcılığına Hacı Ali Özel atandı
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine Personel Genel Müdürü Hacı Ali Özel getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre Personel Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Hacı Ali Özel, Dışişleri Bakan Yardımcılığına atandı.
Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel