Dinar ilçesinde yakalanan firari hükümlü, cezaevine gönderildi
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahla tehdit suçlamasıyla hakkında 3 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü H.B'yi Dikici köyünde yakaladı. Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Dinar ilçesinde yakalanan firari hükümlü, cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahla tehdit suçlamasıyla hakkında 3 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü H.B'yi Dikici köyünde yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.