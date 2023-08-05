Dinar ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan zanlı, tutuklandı

Dinar ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli A.M.B'nin evinde uyuşturucu madde, terazi ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.