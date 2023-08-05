Dinar ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan zanlı, tutuklandı
Güncel Haberler
Dinar ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli A.M.B'nin evinde uyuşturucu madde, terazi ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dinar ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan zanlı, tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde kendilerini görünce kaçan şüpheli A.M.B'yi kısa sürede yakaladı.
Polis ekipleri, şüphelinin kaçtığı güzergahta ve adresinde bir miktar metamfetamin, hassas terazi, 2 laptop, 5 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 400 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Mehmet Kandemir - Güncel