Dinar'da uyuşturucu bağımlılığının önlenmesine yönelik seminer - Haberler

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Dinar'da uyuşturucu bağımlılığının önlenmesine yönelik seminer

AA - Mehmet Kandemir - Güncel
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Dinar'da uyuşturucu bağımlılığının önlenmesine yönelik seminer

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu bağımlılığının önlenmesine yönelik seminer verdi.

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu bağımlılığının önlenmesine yönelik seminer verdi.

Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen seminerde, toplumu bilgilendirmek amacıyla dünyanın ve ülkenin önemli sorunları arasında yer alan uyuşturucu madde bağımlılığın önlenebilmesi için neler yapılabileceği aktarıldı.

Daha bilinçli bir toplum oluşturabilmek anlayışıyla bilgilendirmelerin devam edeceği belirtildi.

AA / Mehmet Kandemir - Güncel

Halk Eğitim Merkezi, Uyuşturucu, Karahisar, Narkotik, Güncel, Haberler

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