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Dinar'da Otomobilde Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheliye adli işlem uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Şüpheli M.E.K'ye adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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