Dinar'da Kadılar köyünün yeni muhtarı belli oldu - Haberler

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Dinar'da Kadılar köyünün yeni muhtarı belli oldu

AA - Mehmet Kandemir - Güncel
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Dinar'da Kadılar köyünün yeni muhtarı belli oldu

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Kadılar köyünde muhtarlık seçimi yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Kadılar köyünde muhtarlık seçimi yapıldı.

2019'daki yerel seçimlerde Kadılar köyünde muhtar seçilen Nihat Yılmaz'ın geçen yıl mayıs ayında hayatıını kaybetmesi üzerine Yüksek Seçim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda köy halkı tekrar muhtarını seçmek için sandığa gitti.

Yapılan seçim sonucunda tek aday olan Kamil Sevilmiş, 228 oyla Kadılar köyünün yeni muhtarı oldu.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Mehmet Kandemir - Güncel

Nihat Yılmaz Karahisar Güncel Haberler

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