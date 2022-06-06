Dinar'da Kadılar köyünün yeni muhtarı belli oldu Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Kadılar köyünde muhtarlık seçimi yapıldı. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Kadılar köyünde muhtarlık seçimi yapıldı. 2019'daki yerel seçimlerde Kadılar köyünde muhtar seçilen Nihat Yılmaz'ın geçen yıl mayıs ayında hayatıını kaybetmesi üzerine Yüksek Seçim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda köy halkı tekrar muhtarını seçmek için sandığa gitti. Yapılan seçim sonucunda tek aday olan Kamil Sevilmiş, 228 oyla Kadılar köyünün yeni muhtarı oldu. AA / Mehmet Kandemir - Güncel Nihat Yılmaz Karahisar Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Dinar'da Kadılar köyünün yeni muhtarı belli oldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.