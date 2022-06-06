Dinar'da Kadılar köyünün yeni muhtarı belli oldu - Haberler

Dinar'da Kadılar köyünün yeni muhtarı belli oldu
AA - Mehmet Kandemir - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Kadılar köyünde muhtarlık seçimi yapıldı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Kadılar köyünde muhtarlık seçimi yapıldı.
2019'daki yerel seçimlerde Kadılar köyünde muhtar seçilen Nihat Yılmaz'ın geçen yıl mayıs ayında hayatıını kaybetmesi üzerine Yüksek Seçim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda köy halkı tekrar muhtarını seçmek için sandığa gitti.
Yapılan seçim sonucunda tek aday olan Kamil Sevilmiş, 228 oyla Kadılar köyünün yeni muhtarı oldu.
AA / Mehmet Kandemir - Güncel