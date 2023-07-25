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Dinar Belediye Başkanı Kur'an kurslarını ziyaret etti

Güncel Haberler

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, ilçedeki Kur'an kurslarını ziyaret etti. Sarı, yaz döneminde çocuklara yönelik camilerde açılan Kur'an kurslarındaki çocuklarla bir araya geldi. Din görevlilerinden bilgi alan Sarı, çalışmalarında başarılar diledi. Dinar'daki Karakuyu Gölü'nde nilüferler çiçeklendi. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki Karakuyu Gölü'ndeki nilüfer çiçekleri açtı. İlçe Kaymakamı Kemal Duru ile Belediye Başkanı Nihat Sarı, tekneyle gölde açan nilüfer çiçeklerinin manzarasını gözlemledi. Duru ve Sarı, göldeki manzaranın görülmesi için herkesi Karakuyu Gölü'ne davet etti.

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, ilçedeki Kur'an kurslarını ziyaret etti.

Sarı, yaz döneminde çocuklara yönelik camilerde açılan Kur'an kurslarındaki çocuklarla bir araya geldi.

Din görevlilerinden bilgi alan Sarı, çalışmalarında başarılar diledi.

Dinar'daki Karakuyu Gölü'nde nilüferler çiçeklendi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki Karakuyu Gölü'ndeki nilüfer çiçekleri açtı.

İlçe Kaymakamı Kemal Duru ile Belediye Başkanı Nihat Sarı, tekneyle gölde açan nilüfer çiçeklerinin manzarasını gözlemledi.

Duru ve Sarı, göldeki manzaranın görülmesi için herkesi Karakuyu Gölü'ne davet etti.

Kaynak: AA / Mehmet Kandemir - Güncel

Nihat Sarı Kemal Duru Karahisar Hisarcık Güncel Haberler

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