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Dilek İmamoğlu, İBB Davası'nda savunma yerine manifesto yayınlandığını söyledi

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Dilek İmamoğlu, İBB Davası'nda savunma yerine manifesto yayınlandığını söyledi
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İBB Davası'nın 100. günü, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde görülüyor. Ekrem İmamoğlu üçüncü günde savunmasına devam edecek; Dilek İmamoğlu ise 'Ekrem Bey savunma yapmıyor, bir manifesto yayınlıyor' dedi.

Haber: Zuhal Çiloğlan

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savunmasına devam edeceği İBB Davası'na gelişinde basın mensuplarına konuşan Dilek İmamoğlu, "Biliyorsunuz Ekrem Bey savunma yapmıyor, bir manifesto yayınlıyor" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın 100. günü, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde yapılıyor. Ekrem İmamoğlu, üçüncü günde savunmasına devam edecek.

Duruşma salonuna girmeden önce gazetecilere konuşan Dilek İmamoğlu, "Bugün Ekrem Bey'in manifestosunun 3. günündeyiz. Biliyorsunuz Ekrem Bey savunma yapmıyor, bir manifesto yayınlıyor. Dün bayağı iddianamenin gövdesini oluşturabilecek suçlamalara yönelik açıklamalarını yaptı. Bugün yine devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA
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