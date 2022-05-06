FAO'nun Azerbaycan'da düzenlediği konferansta "Dijital tarıma geçişe" dikkat çekildi

Azerbaycan'da, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Azerbaycan Tarım Bakanlığınca "Geleceğe Bakış: Dijital Tarıma Geçiş" başlıklı uluslararası konferans düzenlendi.

Bakü'de düzenlenen konferansın açılışına Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov, Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev, Gıda Güvenliği Ajansı Başkanı Goşgar Tehmezli, FAO Genel Direktörü Çü Dongyü, 14 ülkeden bakan ve 11 uluslararası kuruluştan üst düzey yetkili katıldı.

Azerbaycan Tarım Bakanı Kerimov, burada yaptığı konuşmada, son yıllarda dünyanın gıda güvenliği sisteminin bir dizi riskle karşı karşıya kaldığını belirterek, Kovid-19 salgını, bölgesel süreçler, iklim değişikliği toprak ve su kaynaklarının kısıtlı hale gelmesi gibi etkenlerin küresel gıda güvenliğine tehdit oluşturduğunu söyledi.

Küresel gıda güvenliği sistemini daha sürdürülebilir kılmak için FAO ile iş birliğine büyük önem verdiklerine işaret eden Kerimov, Azerbaycan'ın bölgede ekonomisi hızla gelişen bir ülke olduğunu vurguladı.

Kerimov, temel hedeflerinin ekonomiyi çeşitlendirerek ulusal gıda güvenliği sistemini geliştirmek olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Tüm dünyada tarım sektöründe yeniliklerin uygulanması ve yeni zorluklara uyum sağlanması kaçınılmazdır. Bu dönüşüm, dijitale ve inovasyona geçişi gerekli kılıyor. Sınırlı kaynakların verimli kullanılması için tarım sektöründe dijitalleşmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu değişiklik, iklim değişikliği risklerini de azaltacak ve adaptasyona olanak sağlayacaktır. Azerbaycan da ülke tarımını modern ve dijital tarıma dönüştürme sürecindedir."

Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerdeki imar ve ihya çalışmaları konusunda da bilgi veren Kerimov, "Kurtarılan bölgelerde akıllı köy projeleri hayata geçirerek FAO'nun '1000 Dijital Köy Girşimi'ne de katkı sağlıyoruz." dedi.

"FAO ve Azerbaycan, iş birliğini sürdürecek"

FAO Genel Direktörü Çü, çatışmalar nedeniyle dünyada sıkıntılar yaşandığını, iklim değişikliği ve Kovid-19 salgını gibi etkenlerin gıda güvenliği riskini artırdığını belirtti.

Uluslararası örgütlerin hazırladığı raporlara göre 2021'de akut gıda güvensizliği çeken insan sayısının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını aktaran Çü, "Bu durum, tarım alanında daha sürdürülebilir yöntemlerin ve dijital teknolojilerin kullanılmasını gerektir. Azerbaycan'ın bu konudaki çalışmaları takdire şayandır. FAO ve Azerbaycan, iş birliğini sürdürecek. Dijitalleşmeyi kullanarak tarım sistemlerini değiştirme olanağı elde edeceğiz." diye konuştu.

Konferans, "Tarımda e-devlet hizmetleri", "Dijital Tarımın Hızlandırılması", "Tarımda Dijitalleşme: Uyum yaklaşımlarını ve öncü tecrübeler" başlıklı panel ve yuvarlak masa toplantılarıyla devam etti.