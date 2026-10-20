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Didim'de yakalanan 25 kaçak göçmen GÖKSEM'e gönderildi, 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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Didim'de yakalanan 25 kaçak göçmen GÖKSEM'e gönderildi, 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde Sevda Koyu'ndaki makilik alanda 14 Ekim Çarşamba günü 25 kaçak göçmen yakalandı. Olayla bağlantılı İzmir'de gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, yakalanan göçmenler GÖKSEM'e gönderildi.

AYDIN'ın Didim ilçesinde makilik alanda 25 kaçak göçmen yakalandı. Olaya ilişkin İzmir'de gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Didim Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 14 Ekim Çarşamba günü Sevda Koyu'ndaki makilik alanda 25 kaçak göçmen yakalandı. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, olayla bağlantılı organizatör oldukları değerlendirilen 4 şüpheliyi İzmir'de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K., Y.E. ve M.İ. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı. Yakalanan 25 kaçak göçmen, Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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