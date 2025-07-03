Diddy'nin Kefalet Talebi Mahkeme Tarafından Reddedildi

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ABD'li rapçi Sean Combs, Diddy lakabıyla tanınan sanatçının davada yapılan kefalet talebi mahkeme tarafından reddedildi. Yargıç, Combs'un işlediği şiddet eylemlerine dair sunulan kanıtların ciddiyetini vurgulayarak, Combs'un Brooklyn'deki federal hapishanede kalması gerektiğine karar verdi.

ABD'de "Diddy" lakabıyla tanınan rapçi Sean Combs'un yargılandığı davada mahkeme kefalet talebini reddetti.

Yerel basındaki haberlere göre, Yargıç Arun Subramanian, Combs'un kefalet talebinin reddedildiğini belirtti.

Combs'un alacağı cezanın planlamasını ele almak için gelecek hafta salı günü yerel saatle 14.00'te duruşma yapılacağını aktaran Subramanian, bu duruşmanın uzaktan yapılmasına karar verdi.

Yargıç Subramanian, Combs'un işlediği şiddet eylemlerine ilişkin mahkemede sunulan çok sayıda kanıt nedeniyle Combs'un şimdilik Brooklyn'deki federal hapishanede kalması gerektiğini söyledi.

Kefaleti reddetme kararına ilişkin "aksi bir sonuca varmak için hiçbir neden görmediğini" belirten Subramanian, "Sanığın tehlike arz etmediğini açık ve ikna edici kanıtlarla ortaya koyması mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Diddy'nin "kirli geçmişi"

"Puff Daddy" ve "Diddy" lakaplı Combs, seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme suçlamalarıyla 16 Eylül 2024'te gözaltına alınmıştı.

Mahkemece kamuoyuyla paylaşılan 14 sayfalık iddianamede Combs'un bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ifade edilmişti.

Combs'un mağdurlara "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurduğu belirtilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği bildirilmişti.

İddianamede Combs'un, tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedilmişti.

Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti.

Suçlu bulunması halinde Combs, en az 15 yıl, en fazla ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
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