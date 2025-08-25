Bakan Göktaş Rize'de 63 Yıllık Evli Kanbur Çiftine Misafir Oldu

1) BAKAN GÖKTAŞ RİZE'DE 63 YILLIK EVLİ KANBUR ÇİFTİNE MİSAFİR OLDU

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Rize'de 63 yıllık evli Mükerrem (80) ve Ahmet Kanbur (85) çiftini evlerinde ziyaret etti. Bakan Göktaş, "Sizin gibi aynı yastığa baş koyarak hayatı paylaşan çiftler, gençlerimize en güzel örnek oluyor" dedi.

Bakan Göktaş, Rize ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 'Aile Yılı' kapsamında merkeze bağlı Pekmezli Köyü'nde yaşayan Kanbur çiftine konuk oldu. Ziyarette aile bireyleriyle samimi bir ortamda sohbet eden Göktaş, 63 yıllık evliliğin sırrını dinledi, ailenin birlik ve beraberliğini takdir etti. Bakan Göktaş, sıcak karşılama ve samimi sohbet için Kanbur ailesine teşekkür ederek, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi. Ziyaret sırasında Kanbur çifti ile sohbet eden Bakan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu yılı Aile Yılı ilan etti. Biz de uzun yıllardır evli olan büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Sizin gibi aynı yastığa baş koyarak hayatı paylaşan çiftler, gençlerimize en güzel örnek oluyor" dedi.

KIRKBİR KERE MAŞALLAH

Ahmet Kanbur ise "Bakan hanım, ben sizi o dönemlerden beri takip ediyorum. Belçika'da doğup büyümüşsünüz, baskı altında okuyup o mücadeleyi vermişsiniz. Kırkbir kere maşallah. Anne ve babanıza da dua ediyorum, sizi yetiştirdikleri için" ifadelerini kullandı.

YÖRESEL KIYAFETLE ÇAY HASADI YAPTI

Rize programı kapsamında Ziraat Botanik Çay Bahçesi'ni de ziyaret eden Bakan Göktaş, burada bölgeye özgü peştamal giyerek kadın üreticilerle birlikte çay hasadı yaptı. İlk kez çay toplama deneyimi yaşayan Göktaş, emeğin önemine vurgu yaparak, "Çay tarımı alın teri ve sabırla yürütülen bir iş. Bu kültürün aile tarımı olarak sürdürülmesi önemli. Aile ekonomisine katkı sunan bu geleneği yaşatan tüm aileleri tebrik ediyorum" dedi.