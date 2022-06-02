DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Çevre ve İklim Değişikliği Eylem Planı'nı açıkladı - Haberler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Türkiye olarak da küresel iklim değişikliğine karşı uluslararası çapta öncü adımlar atan büyük ekonomiler arasında yerimizi almak zorundayız." dedi.

DEVA Partisinin ekonomi, tarım, sosyal politikalar, dijitalleşme, kadın hakları, yerel yönetimler ve yüksek öğretim gibi alanlarda gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği çalışmaları kamuoyuyla paylaştığı eylem planlarından dokuzuncusu olan Çevre ve İklim Değişikliği Eylem Planı'nın tanıtımı, Genel Başkan Ali Babacan'ın katılımıyla yapıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Gürçam köyü sınırlarındaki bir kamp alanında düzenlenen tanıtım programında konuşan Babacan, parti olarak yeşil çizgileri olduğunu belirterek "Çevre ve İklim Değişikliği Eylem Planı'mızda yeşil çizgilerimizin hatlarını belirgin bir biçimde ortaya koyuyoruz. Eylem planımız çağımızın en büyük küresel krizine, yani iklim krizine karşı ülkemize aslında bir yön kazandırma çabası. Bu konuda Türkiye'nin yapması gereken çok şey var. Bu, hepimiz için bir yaşam ve gezegen savunması aynı zamanda. Gezegenimizi korumayı insanlığa ve tabiata karşı sorumluluğumuzun çok önemli bir gereği olarak görüyoruz." diye konuştu.

Babacan, Türkiye'de yeşil dönüşüme öncülük yapmayı yurttaşlık sorumluluğunun da gereği olarak değerlendirdiklerini vurgulayarak "Bu toprakların bizden sonraki sakinlerine yaşanabilir bir Türkiye ve yaşanabilir dünya bırakmak istiyoruz. Öncelikle şunu ortaya koymak lazım. Kirliliğin küresel iklim değişikliğine yol açtığı bir zaman diliminde yaşıyoruz. İşte bunun içindir ki kirlilikle mücadeleyi yapılacak işlerin başına koyuyoruz. Bilindiği gibi Avrupa'nın yeşil mutabakatı konuştuğu ve artık uygulamaya başladığı bir döneme giriyoruz. Enerji, ulaşım, sanayi, tarım ve diğer birçok alanda sektör bazlı yenilikler dünyanın şu anda gündeminde. Bizim eylem planımız da bu küresel yeniliğe uyum sağlayacak bir Türkiye hedefimizi de yansıtacak bir eylem." ifadelerini kullandı.

Eylem planı kapsamında üretim süreçlerinde yapılacak yeşil yeniliklerle beraber Türkiye'yi sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Babacan, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak da küresel iklim değişikliğine karşı uluslararası çapta öncü adımlar atan büyük ekonomiler arasında yerimizi almak zorundayız. Bu bizim küresel bir sorumluluğumuz aynı zamanda. Yapacağımız yeniliklerden bir tanesi de iklim teknolojilerini teşvik etmek olacak. Karbon yakalama kullanma depolama gibi. Enerji depolama gibi. Bu alanlara iklim teknolojilerine yatırım yapan ve bu teknolojileri kullanan şirketlere de teşvik vereceğiz. Biz yeşil dönüşüme öncülük etmenin bir zihniyet meselesi olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle çevre ve iklim bilincini devlet politikası haline getirmek zorundayız."

Babacan'ın konuşmasının ardından DEVA Partisi Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı Evrim Rızvanoğlu, partisi tarafından hazırlanan eylem planı hakkında detaylı sunum yaptı.