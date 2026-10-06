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Destici'den İstanbul’un kurtuluş yıl dönümü mesajı: "Bir milletin iradesine zincir vurulamayacağının dünyaya ilanıdır"

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Destici'den İstanbul’un kurtuluş yıl dönümü mesajı: 'Bir milletin iradesine zincir vurulamayacağının dünyaya ilanıdır'
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "6 Ekim 1923, yalnızca İstanbul'un kurtuluşu değil, bir milletin iradesine zincir vurulamayacağının tarihe ve dünyaya bir kez daha ilanıdır" açıklamasını yaptı.

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "6 Ekim 1923, yalnızca İstanbul'un kurtuluşu değil, bir milletin iradesine zincir vurulamayacağının tarihe ve dünyaya bir kez daha ilanıdır" açıklamasını yaptı.

Mustafa Destici, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü, sosyal medya hesabından kutladı.

Destici, şunları kaydetti:

"6 Ekim 1923, yalnızca İstanbul'un kurtuluşu değil, bir milletin iradesine zincir vurulamayacağının tarihe ve dünyaya bir kez daha ilanıdır. Fatih'in emaneti, Milli Mücadele'nin namusu İstanbul'umuzun kurtuluşunun yıl dönümü kutlu olsun. İstanbul'un ve aziz vatanımızın bağımsızlığı uğruna mücadele eden bütün kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

Kaynak: ANKA
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