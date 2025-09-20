Dervişoğlu'ndan Birlik ve Beraberlik Vurgusu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Her fırsatta cumhuriyetin faziletlerini hatırlatmak ihtiyacındayız. Bir olmanın, iri olmanın, diri olmanın tembihini, sözden harekete geçirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, Türkmen Alevi Ocakları Birliği Kültür Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "Horasan'dan Balkanlar'a Avrasya Alevi-Bektaşi İnanç Önderleri Buluşması" etkinliğine katıldı.

Burada konuşan Dervişoğlu, Horasan'dan Balkanlara kadar asırlardır kurulan köprülerin, gönül erlerinin eseri olduğu belirterek, birlik ve beraberliğin önemine değindi.

Dervişoğlu, ayırmadan sevmeyi, kucaklamayı vaaz eden bir inanca mensup olduklarına dikkati çekerek, "Her fırsatta cumhuriyetin faziletlerini hatırlatmak ihtiyacındayız. Bir olmanın, iri olmanın, diri olmanın tembihini, sözden harekete geçirmek zorundayız. ya cumhuriyetin hür fertleri olarak birlik beraberlik içinde yaşayacağız ya da yabancı senaryo ve ajandaların nesnesi haline gelip, kendi içimizde bölünüp parçalanacağız. ya tarihi eğip bükenler tarafından, susturulacak ya da daha evvel nasıl buna karşı durduysak, yine öyle karşı duracağız." ifadelerini kullandı.

Hoca Ahmet Yesevi'nin, yetiştirdiği talebeleriyle Anadolu'nun her bir yerinde nice ocaklar uyandırmaya muvaffak olduğunu belirten Dervişoğlu, "Onlar, bizlerin manevi yol göstericileri, karanlığın çöktüğü zamanlarda, kutup yıldızımız olmuşlardır. Bu erenlerin ulusu, piri, serçeşmesi, Hoca Ahmet Yesevi'nin halifesi, dervişlerin dervişi, gönüllerin sultanı Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli hazretleridir." diye konuştu.

Dervişoğlu, Hacı Bektaş-ı Veli'nin, yalnızca Müslüman ve Türkler için değil, farklı inançlardan herkesin nasiplendiği bir derviş olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bugün bu toprakları yurt biliyorsak bunda Hünkar'ın payı büyüktür. Hacı Bektaş-ı Veli'nin yaşadığı dönem Anadolu'sunda farklı inançlar ve kültürler bir aradaydı. Ama istilanın korkusu her yanı sarmıştı. O, bu olumsuzluklara karşı ancak birlik beraberlik içinde yaşamayla baş edilebileceğine inanmış ve farklılıklara karşı kuşatıcı bir tutumu ilke edinmişti. Hacı Bektaş-ı Veli, karşılıksız sevgi, hoşgörü ve saygıyı tüm insanlığın ortak vasfı olarak gördü. O, barış, dostluk ve temel değerler üzerine oturtulmuş bir sevgi anlayışıyla milletimizin bağlı olduğu ve milletimizi bağlı tutan temel değerler içinde bugün de yaşamaya devam etmektedir. Hacı Bektaş-ı Veli, 'Mertebe ve makam yoktur, dostun gönlünden başka' diyerek insan ve dost sevgisinin her türlü makamın üstünde olduğunu belirtmiştir."

Hacı Bektaş-ı Veli'nin öğretisi ile Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin hedeflerinin de aynı olduğunu dile getiren Dervişoğlu, "Çünkü cumhuriyet, fazilettir. Kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet, biz olmaktır. Cumhuriyet, bir olmaktır, iri olmaktır, diri olmaktır. Cumhuriyet demokrasi ile taçlanır. Kamil bir demokrasi, ancak hakların seve seve paylaşılabildiği yerde olur." dedi.

Türkmen Alevi Ocaklarının ışığını karartmaya yönelik hiçbir adıma müsaade etmeyeceklerini ifade eden Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anadolu'yu irfanıyla sağaltmış bu ocaklara kimseyi hor baktırmayız, hor gördürmeyiz. Bunca yıldır devam eden haklı sitemlerin artık bir neticeye varması elzemdir. Türkiye'de cemevi meselesi artık bir sonuca ermelidir. Yaşayanın duasına, mevtaların huzuruna yorum yapmak kimseye düşmez. Türkiye laik bir devletse, o laikliğin gerekleri bellidir. Diyanet İşleri Başkanlığına düşen de aynı şekilde diyanet işlerini koordine etmesidir."

Türkmen Alevi Ocakları Birliği Kültür Eğitim ve Sağlık Vakfı Başkanı Ali Coşkun da konuşmasında, birlik ve beraberliğe işaret etti.