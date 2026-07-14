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Malatya'da depremde 3 kişinin öldüğü Dağdeviren Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davanın duruşması görüldü

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Malatya'da 6 Şubat 2023 depreminde 3 kişinin öldüğü Dağdeviren Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 5 sanığın yargılanmasına devam edildi; mahkeme duruşmayı 22 Ekim'e erteledi.

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı Dağdeviren Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 5 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi ve esas hakkında savunma için ek süre verilmesine karar vererek duruşmayı 22 Ekim'e erteledi.

Dava süreci

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Dağdeviren Apartmanı'nda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmıştı. Şüpheliler A.T.Ü, A.T.Y, B.Y, A.Ö. ve M.B. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
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