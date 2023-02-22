Depremde kurtarma ekibindeki İsrailli komutanın cebindeki Türk lirasının sırrı

Depremde enkaz altından çıkardığı bir çocuğun amcası tarafından kendisine verilen Türk lirasının hikayesini anlatan İsrailli komutan, "Amcanın izahatına göre; yerel geleneklerde bu metal para doğum yapan kadına verilir. Ancak doğum zor bir doğum ise bu para doğumu gerçekleştiren ebeye veriliyormuş" dedi.

Çok sayıda insanımızın yaşamını yitirdiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına bir destek de İsrail'den geldi. İsrail, sivil savunma birliği kurtarma birimleri ve birçok özel kurtarma ekibi ile Türkiye'deki çalışmalara katıldı.

İSRAİLLİ KOMUTANIN ANISI DUYGULANDIRDI

İsrailli ekip, çalışmaların ardından Türkiye'de birçok anı biriktirerek ülkelerine döndü. Bu anılardan birini cebinden çıkardığı bozuk para ile anlatan sivil savunma birliği kurtarma birim komutanı Golan Vach'in sözleri dinleyen herkesi duygulandırdı.

İşte komutan o paranın hikayesini şöyle özetledi;

"30 saat süren bir uğraşın sonunda tünelin ucunda bir çocuk göründü. Ekipler çocuğu örten betonu elleri ile temizlediler. Ekipteki arkadaşlarımızdan biri 2 yıl önce çocuğunu kaybetmişti. Bu arkadaşımız ilk önce çocuğun başını okşadı ve onun sakinleşmesini sağladı. Ve ona her çocuğun bütün dünyada anlayabileceği bir lisanla şarkı söylemeye başladı. Adeta bir doğum gibi çocuğun enkaz altından çıkartılma işlemi başladı. Uzun süren bu kurtarma sürecinde çocuk son derece güçlüydü. Sonunda küçük kız, beton ve demir yığınları içinden çıkarıldı. Hepimizin gözlerinde yaşlar vardı.

"YANIMIZA GELİP BU METAL PARAYI VERDİ"

Söz konusu enkaz tünelinden çıktığımızda çocuğun amcası yanımıza gelerek bu metal parayı verdi. Bu basit bir metal paradır, fazla bir maddi değeri yoktur. Ancak amcanın izahatına göre; yerel geleneklerde bu metal para doğum yapan kadına verilir. Ancak doğum zor bir doğum ise bu para doğumu gerçekleştiren ebeye verilir dedi."