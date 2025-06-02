Denizli'de Kamyonet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen kazada, ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü Mustafa Demir hastanede hayatını kaybetti. 24 yaşındaki Demir, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı, ancak müdahale sonuç vermedi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Mustafa Demir (24) idaresindeki 35 HE 2374 plakalı kamyonet, dün akşam saatlerinde İzmir Bulvarı'nda refüjdeki ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Demir, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel