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Demokrat Meeks, Trump'ın Rusya'dan dizel yakıt anlaşmasını engelleyecek tasarı sundu

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Demokrat Meeks, Trump yönetiminin Rusya'dan dizel yakıt ithalatı anlaşmasını engelleyecek yasa tasarısını Kongre'ye sundu. Tasarı, DFC'nin Rusya'nın enerji sektörüne yatırımını yasaklıyor, OFAC'ın genel lisanslarını geçersiz kılmayı öngörüyor.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin Demokrat Üyesi Gregory Meeks, Başkan Donald Trump yönetiminin Rusya'dan dizel yakıt satın alınmasına ve ithal edilmesine yönelik anlaşmasını engellemek için yasa tasarısı sundu.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ndeki Demokratlar, resmi internet sitesinden söz konusu yasa tasarısına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Meeks'in Trump yönetiminin Rusya'dan dizel yakıt satın alınmasına ve ithalatına ilişkin anlaşmasını engellemek amacıyla hazırlanan yasa tasarısını Kongre'ye sunduğu ve tasarının her iki partiden isimlerin desteğini aldığı belirtildi.

Söz konusu anlaşmanın ABD'lilerin yaşam maliyetlerini düşürmeyeceği ve Rusya'ya milyonlarca dolar sağlayacağı ifade edilen açıklamada, bu durumun ABD değerlerine aykırı olduğuna dikkati çekildi.

"Trump'ın kendi cebini doldurduğu" öne sürülen açıklamada, Kongre'nin harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, anlaşmaya karşı çıkan tüm Kongre üyelerine yasa tasarısını destekleme çağrısında da bulunuldu.

Tasarı, DFC'nin Rusya'nın enerji sektörüne yatırım yapmasını yasaklıyor

"Yolsuzluk İçeren Rusya Petrol Anlaşmalarını Yasaklama Yasası" isimli tasarı, ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kuruluşunun (DFC) Rusya'nın enerji sektörüne yatırım yapmasını yasaklıyor.

Trump yönetiminin, Rus enerjisine yaptırımlar uygulamasını zorunlu kılan tasarı, ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) verdiği genel lisansları geçersiz kılmayı ve yeni lisansların verilmesini engellemeyi öngörüyor.

Kaynak: AA
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