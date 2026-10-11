Haberler

Demirköy'de Yeşilce-Hamdibey yolu için sıcak asfalt çalışması başlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Demirköy'de Yeşilce-Hamdibey yolu için sıcak asfalt çalışması başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Demirköy ilçesine bağlı Yeşilce ile Hamdibey köyü arasındaki yolda İl Özel İdaresi ekiplerince sıcak asfalt çalışması başlatıldı. İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Yeşilce köyü yolunda yürütülen çalışmayla ulaşım standardının yükseltilmesi hedefleniyor.

Demirköy ilçesine bağlı Yeşilce köyü ile Hamdibey köyü arasındaki yolda İl Özel İdaresi ekiplerince sıcak asfalt çalışması başlatıldı.

İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilce köyü yolunda yürütülen çalışmalarla, ulaşım standardının yükseltilmesi hedefleniyor.

Yeşilce köyü muhtarı Erdinç Ertuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürütülen çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Sıcak asfaltın bölge ulaşımı açısından önemine değinen Ertuğrul, şunları kaydetti:

"Köyde yaşayan vatandaşlarımız için yol hayati önem taşıyor. Yolun sıcak asfalt yapılması ulaşımda çok güzel bir konfor sağladı. İnşallah bundan sonraki süreçte vatandaşlarımız rahat ve güvenli bir şekilde bu yolu kullanacaklar. Çalışmalarda emeği geçen herkese köylülerim adına teşekkür ederim."

Kaynak: AA
İstanbul'da dehşet! Sokakta yürürken kurşunların hedefi oldu

Sokakta yürürken kurşunların hedefi oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenyurt soruşturmasında rüşvet ifadeleri: Makam odasında 9 milyon TL verdim

Esenyurt'ta rüşvet ifadeleri: Makam odasında 9 milyon TL verdim
2 arkadaş denize açıldı sadece 1'i döndü! 6 yıldır haber alınamayan Ali Nail'in babası bakanlığa seslendi

6 yıllık sır çözülmeyi bekliyor! Acılı babadan yürek yakan sözler
Ormanda çığlık sesi duydular! Çukura bakınca dehşete düştüler

Ormanda yürürken çığlık sesi duydular! Çukura bakınca dehşete düştüler
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar’dan 4 şart

DEM Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemek için 4 şart
Mourinho yine yaptı yapacağını! Maç sonunda basın toplantısına çıkmadı

Mourinho yine yaptı yapacağını! Ortalığı birbirine katan hareket
Atilla Taş’ın kızının ölümünün ardından eski eş konuştu: Sonsuza kadar mahrem kalacak

Atilla Taş'ın eski damadı: Sonsuza kadar mahrem kalacak
Riyad'daki saldırıda bilanço ortaya çıktı: 12 ölü, 309 yaralı

Suudi Arabistan'da havalimanına saldırı! Ağır bilanço ortaya çıktı