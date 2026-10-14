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DEM Parti, Halk TV'ye kayyım atanmasını basın ve ifade özgürlüğüne saldırı saydı

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DEM Parti, Halk TV'ye kayyım atanmasını basın ve ifade özgürlüğüne saldırı saydı
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DEM Parti, Halk TV'ye polis baskını ve kayyım atanmasına tepki gösterdi. Parti, bunun basın ve ifade özgürlüğü ile halkın haber alma hakkına saldırı olduğunu belirterek iktidara uygulamalardan vazgeçme çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Dem Parti'den yapılan açıklamada, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterilerek, müdahalenin basın ve ifade özgürlüğü ile halkın haber alma hakkına yönelik bir saldırı olduğu belirtildi. Açıklamada, "İktidarı, basın ve ifade özgürlüğünü hedef alan bu uygulamalardan vazgeçmeye, demokrasiyi güçlendirecek adımlar atmaya ve barışın toplumsallaşması için demokratik zeminde hareket etmeye çağırıyoruz" denildi.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halk TV'ye polis baskını yapılması ve kayyım atanması basın ve ifade özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik bir saldırıdır. Basının özgür olmadığı, farklı seslerin susturulmaya çalışıldığı bir yerde demokrasiden, hukuktan ve özgürlüklerden söz edilemez. Farklı görüşleri dile getiren, iktidarın politikalarını eleştiren gazetecilerin ve medya kuruluşlarının baskı altına alındığı bir ülkede evrensel gazetecilik ilkelerinden ve halkın haber alma hakkından bahsedilemez. Baskı politikalarında ısrar etmek toplumsal güveni zedelemekte ve ortadan kaldırmaktadır. İktidarı, basın ve ifade özgürlüğünü hedef alan bu uygulamalardan vazgeçmeye, demokrasiyi güçlendirecek adımlar atmaya ve barışın toplumsallaşması için demokratik zeminde hareket etmeye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA
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