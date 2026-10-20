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DEM Parti Eş Genel Başkanları siyasi partiler turunu fon krizi gündemiyle sürdürecek

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DEM Parti Eş Genel Başkanları siyasi partiler turunu fon krizi gündemiyle sürdürecek
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları, dün YENİ Parti'yle başlattıkları siyasi partiler turunu çözüm süreci, fon krizi ve 2027 Bütçe Kanunu Teklifi gündemiyle sürdürecek. Görüşmeler TBMM'de grubu bulunanlar başta olmak üzere siyasi partilerle devam edecek.

Haber: Berfin BAYIR

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, dün YENİ Parti'yle başlattıkları siyasi partiler turunu,  çözümü süreci, fon krizi, 2027 Bütçe Kanunu Teklifi gündemiyle sürdürecek. Eş Genel Başkanların geçtiğimiz hafta sivil toplum kuruluşlarıyla başlattıkları görüşmeler, grubu bulunanlar başta olmak üzere siyasi partilerle devam edecek.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları, geçtiğimiz hafta DİSK, KESK ve TMMOB gibi sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek başlattığı görüşme trafiğini hızlandırarak sürdürecek. Eş Genel Başkanlar, bu çerçevede ilk olarak dün YENİ Parti Genel Merkezi'nde YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.

TBMM'de grubu bulunanlar başta olmak üzere siyasi partilerle devam edecek görüşme trafiğinin gündemini Kürt sorununun çözüm süreci, fon krizi, 2027 Bütçe Kanunu Teklifi ve güncel siyasi gelişmeler oluşturuyor.

İZLEME KOMİSYONU İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Eş Genel Başkanların görüşme trafiğiyle paralel olarak çerçeve yasanın ardından TBMM'de kurulması öngörülen "İzleme Komisyonu"na ilişkin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi parti temsilcileriyle görüşmesi bekleniyor.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti grubu ile bir araya gelmişti. Bu temaslarda, sürecin geldiği aşamanın yanı sıra çerçeve yasa sonrasında yapılması öngörülen yasal düzenlemeler ve Meclis'te kurulması planlanan "İzleme Komisyonu" ele alınmıştı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un da komisyonun yapısı ve çalışma esasları konusunda siyasi partilerin temsilcileriyle görüşmeler yapması bekleniyor. Komisyonun üye sayısı ve yapısının, siyasi partilerle yapılacak görüşmelerin ardından netleşeceği belirtiliyor.

Kaynak: ANKA
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