Davutoğlu'na Dert Yanan Bir Çiftçi: "Tarım Bu Halkın Can Damarı. Çiftçilerden Vazgeçtilerse Her Şey Bitmiş Demektir"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Silivri ilçesinde esnaf ve vatandaşları dinledi. Çiftçi olduğunu söyleyen bir vatandaş “Benzinle sulama yapıyoruz. Bu benzinle biz artık sulama yapamıyoruz. Ben mesela seneye çiftçilik yapmayacağım. Bırakacağım. Benim gibi niceleri var. Nasıl zenginlerin gemilerine o benzin ucuz veriliyorsa çiftçiye de aynı fiyattan versinler... Tarım bu halkın can damarı. Çiftçilerden vazgeçtilerse her şey bitmiş demektir” diye konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Silivri ilçesinde esnaf ve vatandaşları dinledi. Çiftçi olduğunu söyleyen bir vatandaş "Benzinle sulama yapıyoruz. Bu benzinle biz artık sulama yapamıyoruz. Ben mesela seneye çiftçilik yapmayacağım. Bırakacağım. Benim gibi niceleri var. Nasıl zenginlerin gemilerine o benzin ucuz veriliyorsa çiftçiye de aynı fiyattan versinler... Tarım bu halkın can damarı. Çiftçilerden vazgeçtilerse her şey bitmiş demektir" diye konuştu.

"MUHALEFET OLARAK SİZLER DE BİRLEŞİN, BİR ŞEYLER YAPIN"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Silivri'de ilçesinde esnaf ve vatandaşları dinledi. Davutoğlu'nun dinlediği bir esnaf, "Geçen gün televizyonu izliyorum, Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki '2053 vizyonumuza yaklaşıyoruz', biz 2023'ü iple çekmeye çalışıyoruz. Sizlerden ricam muhalefet olarak sizler de birleşin, bir şeyler yapın. Ben burada esnafım insan kaçakçıları geliyor dükkanıma, 'Şu anda mühendisi, öğretmeni, doktoru kaçak yollarla Edirne üzerinden Avrupa'ya gidiyor' diyor. Böyle bir şey olur mu? Kendi ülkemden, vatanımdan ben nasıl kaçıp gideyim? Muhalefet olarak rica ediyorum birleşin artık" diyerek dert yandı.

"ARTIK BIÇAK KEMİĞE DAYANDI"

Davutoğlu'nun dinlediği bir esnaf, "Artık bıçak kemiğe dayandı" derken bir başka esnaf ise, "Bu kadar insan sizin için uğraşıyor. Biz sizin için uğraşıyoruz. Yeter ki artık bizim yüzümüzü güldürün" diyerek dert yandı.

"ÇİFTÇİLERDEN VAZGEÇTİLERSE HER ŞEY BİTMİŞ DEMEKTİR"

Davutoğlu'nun dinlediği ve çiftçi olduğunu söyleyen bir vatandaş ise şunları söyledi:

"Benzinle sulama yapıyoruz. Bu benzinle biz artık sulama yapamıyoruz. Ben mesela seneye çiftçilik yapmayacağım. Bırakacağım. Benim gibi niceleri var. Nasıl zenginlerin gemilerine o benzin ucuz veriliyorsa çiftçiye de aynı fiyattan versinler. Onlardan daha aşağı demiyorum ki biz çiftçiliğimizi yapabilelim. '15 lira biber olur mu' diyor, ben bunu 15 liraya mal edemiyorum ki indirim yapayım. İnsanlar da haklı. ya üretmeyeceğiz ya da pahalı satacağız. İkisinden biri ya da bırakacağız. Tarım bu halkın can damarı. Çiftçilerden vazgeçtilerse her şey bitmiş demektir."

"KUR KURUMALI MAZOT, KUR KORUMALI YEM DİYEMİYORLAR"

Davutoğlu da "Kur Korumalı Mevduat diyorlar ama kur korumalı mazot diyemiyorlar ya da kur korumalı gübre diyemiyorlar. Kur korumalı yem diyemiyorlar" sözleriyle çiftçiye destek verdi.