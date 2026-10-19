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Datça'da makine arızasıyla sürüklenen tekne, KIYEM-6 botuyla yedeklendi

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Datça'da makine arızasıyla sürüklenen tekne, KIYEM-6 botuyla yedeklendi
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Datça açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 27 metre uzunluğundaki tekne, içindeki 3 kişinin telefonla yardım istemesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KIYEM-6 hızlı tahlisiye botuyla yedeklendi. Tekne, Palamutbükü'nde demirletildi.

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-6' hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip, Palamutbükü'nde demirletildi.

Datça ilçesi açıklarında bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefon ile yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-6' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu, 27 metre uzunluğundaki tekne, tahlisiye botu ile yedeklenip, Palamutbükü'nde demirletildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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