Dansöz sevgiliyi öldüren şahıs polise teslim oldu

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde Ümit D. (40), işi bırakmasını istediği eğlence mekanında dansözlük yapan sevgilisi Sevda Timur'u (30), olumsuz yanıt alınca tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Serdivan ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir eğlence mekanında dansözlük yapan sevgili Sevda Timur'un evine giden Ümit D., ondan işi bırakmasını istedi. Timur olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ümit D., tabancayla Sevda Timur'u vurup öldürdü. Ümit D., daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Ümit D.'nin ifadesi doğrultusuna eve giden polis ekipleri, Timur'un cansız bedenini buldu. Daha önce yaşadığı evlilikten 1 çocuğu olan Sevda Timur'un cenazesi otopsi için morga götürüldü. Demirtaş'ın, Timur ile yaklaşık 1 yıllık ilişkisi olduğu ve bu sebeple resmi nikahlı eşinden ayrıldığı da öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek suçunu itiraf eden şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca, bir çocuk annesi olan Sevda Timur'un Güneydoğu'dan yaklaşık 6 yıl önce Sakarya'ya geldiği ve Timur'un çocuğunun ise Mersin'de yaşayan babasının yanında olduğu öğrenildi.

Emniyetteki ifadesinde, "İşi bırakmasını istiyordum. Ancak o kabul etmedi. Olay sırasında da alkollü olması nedeniyle ağır konuştu" dediği belirtilen Ümit D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.