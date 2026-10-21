Danny Citrinowicz, İsrail'in İran'a saldırı planını 'tam çılgınlık' olarak niteledi

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Eski İsrail Askeri İstihbarat Dairesi yetkilisi Danny Citrinowicz, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin 27 Ekim'deki genel seçimlere sayılı günler kala İran'ın enerji altyapısına saldırma ve yeni bir savaş başlatma planını "tam bir çılgınlık" olarak niteleyerek bunun bölgesel bir felakete yol açacağı uyarısında bulundu.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail Askeri İstihbarat Dairesi Araştırma Bölümü'nün eski İran masası başkanı ve şu anda Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nde (INSS) görev yapan araştırmacı Danny Citrinowicz, mevcut şartlar altında Tahran'a yönelik yeni bir savaşı haklı çıkaracak hiçbir askeri ya da stratejik gerekçenin bulunmadığını söyledi.

Citrinowicz, seçimler öncesinde veya sonrasında böylesi bir adım atmanın operasyonel bir zorunluluktan değil, siyasi hesaplardan kaynaklandığını vurgulayarak kararın İsrail'in stratejik çıkarlarıyla bağdaşmadığını belirtti.

İran'ın İsrail'e karşı son derece geniş çaplı bir harekete geçmesine ve bunun bölgesel bir felakete yol açacağını??????? ifade eden Citrinowicz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda bir savaşı meşru kılacak kesinlikle hiçbir şey yok. İran nükleer zenginleştirmeyi yeniden başlatmış değil. Kazma Dağı'na (Natanz yakınlarındaki şüpheli yer altı nükleer sahası) belirli malzemelerin taşındığına dair önceden bilinen göstergeler var ancak bunun ötesinde yeni bir gelişme yok.

Eğer İran yarın nükleer silaha doğru bir atılım yaparsa elbette saldırmalıyız, fakat şu an böyle bir durum bulunmuyor. İran'ın füze cephaneliği de saldırılar başlamadan önceki seviyesine henüz geri dönmüş değil. Seçimlere iki hafta kala saldırmak tam bir çılgınlık. Yeni bir saldırı elbette hasar verir ama uluslararası sistem açısından sonuçları akıl almaz olur; tüm Körfez'i ateşe verirler."

İsrail, sınırlarındaki tahribatı henüz tamir edemedi

Haberde, Financial Times'ın daha önce duyurduğu ve İsrail'in 10 Ekim'de enerji santralleri, nükleer tesisler ve hükümetle bağlantılı diğer hedefler dahil olmak üzere İran altyapısını vurmayı planladığı ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın devreye girmesiyle bu operasyonun durdurulduğu yönündeki iddialara işaret edildi.

Son üç yılın büyük bölümünü birden fazla cephede saldırılar başlatarak geçiren İsrail'in kuzey ve güney sınırları boyunca meydana gelen tahribatı henüz gideremediğini dile getiren Citrinowicz, önceki çatışmaların İran yönetimini devirmekte veya askeri gücünü kalıcı olarak yok etmekte başarısız olduğunu hatırlattı.

Citrinowicz, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda gemilere saldırarak küresel ticareti aksatma gücünü hala koruduğunu ve Körfez ülkelerinin doğrudan askeri karşılık vermeyip bu durumu sineye çektiğini savunarak, "İki savaşın ardından İran'ın hala nasıl onlarca füze fırlatabildiğini anlamamız gerekiyor. Görünüşe göre cephanelikleri konusunda hiçbir korkuları yok." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni bir savaş tüm cepheleri tutuşturur"

Citrinowicz, İran'ın öldürülen üst düzey yetkililerin yerini daha sertlik yanlısı isimlerle doldurduğunu, son olarak savunma bakanlığına atanan Mehrdad Ahlaki Kitapçi'nin de tehditlere karşılık vermeye hazır olduklarını açıkladığını hatırlattı.

İran'ın toparlanma çabasının Yemen'deki Husiler, Lübnan'daki Hizbullah ve Irak'taki Şii milislerin toparlanma çabasından farksız olduğunu belirten eski istihbaratçı, yeni bir savaşın tüm bu cepheleri yeniden tutuşturacağı uyarısında bulundu.

ABD ve İsrail'in önleme füzesi stoklarında kriz var

Citrinowicz, Fox News'in geçtiği ve İsrail savaş uçaklarının tatbikat kapsamında Suriye ve Irak hava sahasını kullanarak İran'a doğru uçtuğu yönündeki habere de değinerek, şunları söyledi:

"Savaşın eşiğindeyken Irak'ta temsili bir taarruz tatbikatı yapmanın mantığı nedir? Bu hareketin, İranlıları üzerimize füze ateşlemeye zorlamak ve karşılık vermek için bahane bulmak adına ilk kurşunu onların sıkmasını sağlamaktan başka hiçbir izahı yoktur."

Bölgesel denklemde artık Irak'ta ABD askeri varlığının bulunmayışının İran yanlısı milislerin hareket alanını genişlettiğine dikkati çeken Citrinowicz, hem İsrail'in hem de ABD'nin elindeki önleme füzesi stoklarında açık bir kriz olduğunu vurguladı.

Citrinowicz, çok cepheli uzun bir savaşta hava savunma füzelerinin tükeneceğini ve her savaşın İsrail ekonomisini durma noktasına getirip felç ettiğini hatırlatarak, "İran'ı havadan vurarak deviremeyeceğimizi çok net biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Diplomatik atılım yakın" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı vurgusu

Washington hattındaki siyasi takvime de değinen Citrinowicz, kasım ayındaki ABD ara seçimleri öncesinde İranlıların "Bizimle uğraşırsanız seçimleri kaybedersiniz." mesajı vermek adına Trump'ın kaybetmesini arzuladığını belirtti.

Citrinowicz, Tahran'ın masaya dönmeye hazır olduğunu ancak Trump'ın kabul edemeyeceği şartlar öne sürdüğünü ifade ederek, Londra merkezli Katar haber sitesi Al Araby al-Jadeed'de çıkan "diplomatik atılım yakın" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Eski İsrailli istihbaratçı, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai'nin Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile yaptığı görüşmede "zenginleştirilmiş tüm nükleer materyalin milli servet olarak ülke içinde kalacağını ve ABD güven artırıcı adımlar atmadıkça müzakere masasına oturulmayacağını" ilan ettiğini anımsattı.

ABD'de kasım ara seçimleri ile ocak ayında yeni Kongre'nin göreve başlayacağı dönem arasındaki iki aylık geçiş sürecinin çok riskli olduğunu savunan Citrinowicz, Trump'ın bu arada tek bir darbe vurup zafer ilan etmek isteyebileceğini ancak İran'da yönetimi devirme amacına dönmek istemeyebileceğini dile getirdi.

Citrinowicz, Netanyahu'nun kişisel ve siyasi hesaplarını İsrail'in stratejik çıkarlarından ayırmanın imkansız hale geldiğini ve meselenin en vahim boyutunun bu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Askeri çözüm tek seçenek midir ve İsrail'in çıkarlarına hizmet edecek midir? İsrail, önceki operasyonlarda ilan ettiği hedeflere neden ulaşamadığını analiz etmeden; bir öncekinden çok daha tehlikeli ve son derece şiddetli olma potansiyeli taşıyan yeni bir savaşa atılmamalıdır. ABD ile stratejik koordinasyon politikamızın temelidir ancak İsrail kendi adına neyin doğru olduğunu bağımsızca değerlendirmek zorundadır; zira İranlılar girdikleri her karşılaşmadan ders çıkarmaktadır."

Kaynak: AA