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Damadını bıçakla yaraladı

Demirören Haber Ajansı - Şenol Poyraz - Güncel
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Damadını bıçakla yaraladı

BURSA'da E.Ö. (53), kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Ö.T.'yi (35) bıçakla yaraladı.

BURSA'da E.Ö. (53), kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Ö.T.'yi (35) bıçakla yaraladı.

Olay, İznik ilçesi Selçuk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre E.Ö. ile kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Ö.T. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Bunun üzerine E.Ö., damadı Ö.T.'yi bıçakla yaralı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ö.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, E.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Şenol Poyraz - Güncel

Selçuk İznik Güncel Haberler

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