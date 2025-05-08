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Damadı tarafından bıçaklanarak öldürülen kayınpeder toprağa verildi

Damadı tarafından bıçaklanarak öldürülen kayınpeder toprağa verildi
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde damadı tarafından 15 bıçak darbesiyle öldürülen 64 yaşındaki Turan Kılıçkan'ın cenazesi defnedildi. Olayda yaralanan damat Yusuf Osman Acar ise tutuklandı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde kendisini silahla yaralayan kayınpederi Turan Kılıçkan'ı (64) 15 bıçak darbesiyle öldüren Yusuf Osman Acar (38) tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, 28 Nisan'da Akyazı ilçesi Küçücek Mahallesi'nde meydana geldi. Turan Kılıçkan ile damadı Yusuf Osman Acar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Kılıçkan, Acar'ı silahla ayağından yaraladı. Acar da Kılıçkan'ı 15 bıçak darbesiyle öldürdü. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan K.G. ise yaralandı. Turan Kılıçkan, otopsi işlemlerinin ardından Akyazı'da toprağa verildi.

Yusuf Osman Acar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Acar, tutuklanarak Ferizli Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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