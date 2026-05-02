Dalyan Kumsalı'nda Sezonun İlk Caretta Caretta Yuvası Tespit Edildi

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan kumsalında, nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta deniz kaplumbağalarının sezonun ilk yuvası bulundu. DEKAMER tarafından yürütülen koruma çalışmaları sayesinde yuva sayısı 1990'lardaki 200-300'den son yıllarda 700'e yaklaştı ve bölge, Akdeniz için örnek bir alan haline geldi.

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü Dalyan kumsalında, sezonun ilk caretta caretta yuvası tespit edildi.

Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nın yanı sıra Dalyan kumsalı da nesli tükenmekte olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor. Plajda, carettaların çiftleşme ve yuvalama alanlarındaki artış sürüyor. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Koruma-Kullanma Dengesi' projesi çerçevesinde Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin (DEKAMER) izlenme çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda, Dalyan kumsalında sezonun ilk caretta caretta yuvası tespit edildi.

DEKAMER tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin en iyi korunan Avrupa'nın en iyi açık alan ilan edilen Dalyan İztuzu kumsalında 2026 yılı yaz sezonunda da başarılı bir çalışmanın yürütüleceğini şimdiden öngörüyoruz. 1990'larda 200-300 olan yuva sayısı son yıllarda 700'e yaklaşmıştır. Bu nedenle Dalyan Kumsalı, deniz kaplumbağası koruma çalışmalarının başarılı sonuç verdiği, Türkiye ve Akdeniz için örnek gösterilen önemli bir alandır. Gönüllerimizin de katılımıyla gece gündüz kumsalın kontrolünü sağlayarak koruma ve izleme çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
