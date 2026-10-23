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Dakar'ın Yeumbeul banliyösünde 33 ülkeden grafiti sanatçıları at arabalarını boyadı

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Dakar'ın Yeumbeul banliyösünde 33 ülkeden 130'dan fazla grafiti sanatçısı, halkın günlük yaşamında kullandığı geleneksel at arabalarını boyadı. Etkinliğe 60'tan fazla at arabası katılırken araçlar, sahiplerinin isimleri ve geleneksel desenlerle sanat eserine dönüştürüldü.

Senegal'in başkenti Dakar'ın bir banliyösünde bir araya gelen 33 ülkeden grafiti sanatçıları, bölge halkının günlük yaşamında kullandığı geleneksel at arabalarına çizim yaptı.

Dünyanın en köklü sokak sanatı ve grafiti organizasyonlarından biri olarak kabul edilen "Meeting of Styles (MOS)" ikinci kez Senegal'e geldi.

Festival kapsamında 11'i Afrika kıtasından olmak üzere 33 farklı ülkeden 130'dan fazla grafiti sanatçısı, Dakar'ın Yeumbeul banliyösünde at arabalarını boyamak için bir araya geldi.

ABD'deki popüler araç modifiye kültüründen esinlenen sanatçılar, banliyö halkının günlük hayatında yoğun şekilde kullandığı geleneksel at arabalarını sanat eserine dönüştürdü.

"Pimp ma charette (at arabamı modifiye et)" isimli projede, günler öncesinden dağıtılan broşürler sayesinde etkinlikten haberdar edilen at arabası sahipleri, belirlenen futbol sahasında buluştu.

Sanatçılar, at arabalarına geleneksel desenlerin yanı sıra sahiplerinin isimlerini içeren çeşitli figürler çizdi. Etkinliğe 60'tan fazla at arabası katıldı.

"At arabalarını tuvale dönüştürüyoruz"

Festivalin sanat direktörü Bertrand Brinks Keravis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun Senegal'e geliş sürecini ve banliyö tercihinin nedenlerini anlattı.

Yeumbeul Sud Belediye Başkan Yardımcısı Massamba Diop Niang'in davetiyle ülkeye geldiklerini belirten Keravis, Senegal'in MOS'un festival düzenlediği ilk Batı Afrika ülkesi olduğunu vurguladı.

Keravis, festivali, Dakar'ın varlıklı ve merkezi semtleri yerine özellikle Yeumbeul banliyösünde yapmayı tercih ettiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bunu Dakar merkezde değil, özellikle banliyöde yapmak istedik çünkü bu halka açık, tabandan gelen bir proje. İnsanların ayağına giden, onlar için üreten bir vizyonumuz var. Mahallelerdeki evlerin duvarlarını boyuyoruz, şimdi de günlük hayatın parçası olan at arabalarını tuvale dönüştürüyoruz. Meeting of Styles tam olarak bu, stillerin ve kültürlerin kaynaşması. Senegalli sanatçılar ile dünyanın dört bir yanından gelen çizerleri burada bir araya getiriyoruz."

Fransa'nın Bretonya bölgesinden geldiğini anımsatan Keravis, Bretonlarla, Senegal'de kıyı şeridinde yaşayan balıkçılıkla uğraşan etnik grup Lebular arasında çiftçilik ve denizcilik alanında kültürel bir bağ hissettiklerini dile getirdi.

Keravis, bu yıl ikincisi düzenlenen festival sayesinde bu ortak ruhu sokak sanatı aracılığıyla sahaya yansıttıklarını sözlerine ekledi.

At arabası boyama etkinliğinin yanı sıra müzik dinletileri, hip-hop performansları ve gençlere yönelik grafiti atölyelerine de ev sahipliği yapan, 16 Ekim'de başlayan festival, 26 Ekim'de sona erecek.

MOS, Almanya'da kurulduğu 1996'dan bu yana 40'tan fazla ülkede çeşitli sokak etkinlikleri ve festivaller düzenliyor.

Kaynak: AA
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