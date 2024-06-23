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Dağıstan'da kilise ve sinagoga saldırı: 6 polis öldü

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Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Derbent ve Mahaçkale şehirlerinde kimliği belirlenemeyen kişiler, iki Ortodoks kilisesine, bir sinagoga ve bir polis karakoluna saldırdı. 6 polis hayatını kaybetti, 12 yaralı var.

(ANKARA) - Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Derbent ve Mahaçkale şehirlerinde kimliği belirlenemeyen kişiler, iki Ortodoks kilisesine, bir sinagoga ve bir polis karakoluna saldırdı. Rusya'nın resmi haber ajansı TASS, 6 polisin hayatını kaybettiğini, 12 yaralının olduğunu duyurdu. Saldırganlardan ikisi etkisiz hale getirildi.

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Derbent ve Mahaçkale şehirlerinde TSİ 18.00 sıralarında kimliği belirlenemeyen kişiler iki Ortodoks kilisesi, bir sinagog ve bir trafik polis karakoluna saldırdı. Rusya'nın resmi haber ajansı TASS, 6 polisin hayatını kaybettiğini, 12 yaralının olduğunu belirtti. TASS, saldırganlardan ikisinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Dağıstan İçişleri Bakanlığı'na göre Mahaçkale'de çatışmalar devam ediyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

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