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D-100 Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini 30 metreye düşürdü, sürücüler uyarıldı

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D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşürdü. Trafik ekipleri sürücüleri sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü.

Kara yolunun Yumrukaya, Dağkent, Abant kavşağı, Elmalık, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde sis etkili oldu.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Güzergahtan geçen sürücüler yolda dikkatli ilerledi.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA
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