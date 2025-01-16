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ÇYDD'den İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Soruşturmasına Tepki

ÇYDD'den İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Soruşturmasına Tepki
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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Barosu Yönetim Kurulu hakkında başlatılan soruşturmayı demokrasi ve hukuk adına doğru bulmadıklarını ifade etti. Dernek, baroların hukuk devletinin ve yargı bağımsızlığının asli unsurları olduğunu vurgulayarak, görevlerin mahkemelerle değil genel kurullarla sonlandırılması gerektiğini belirtti.

(İSTANBUL)- Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Barosu Yönetim Kurulu hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin, "Barolar, hukuk devletinin ve yargı bağımsızlığının asli unsuru ve güvencesidir. Aynı zamanda zorunlu meslek örgütleri olan baroların diğer tüm demokratik kitle örgütleri gibi yönetim kurullarının görevlerinin sonlanmasına mahkemeler değil demokrasi gereği genel kurulları karar verebilmelidir" dedi.

ÇYDD, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Barosu Yönetim Kurulu hakkında başlatılan soruşturma ve yönetimin görevden alınması için asliye hukuk mahkemesine dava açılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda devletimizin ulusal ve üniter yapısının korunarak çağdaş eğitim yolu ile ulusumuzun çağdaş toplumlar arasında yer alması hedefi derneğimizin varlık nedenidir.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, ülkemizin Misak-ı Milli sınırları içinde üniter yapısını ve Anayasa'da belirtilen laik, demokratik ve sosyal hukuk devletini ödünsüz olarak savunmaya devam edeceğiz.

Bu doğrultuda, soruşturmaya konu edilen açıklamanın içeriğini benimsemiyor olmakla birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Barosu yönetim kurulu hakkında başlatılan soruşturmayı ve yönetimin görevden alınması için asliye hukuk mahkemesine başvuruda bulunulmasını hukuk ve demokrasi adına doğru bulmuyoruz.

Barolar, hukuk devletinin ve yargı bağımsızlığının asli unsuru ve güvencesidir. Aynı zamanda zorunlu meslek örgütleri olan baroların diğer tüm demokratik kitle örgütleri gibi yönetim kurullarının görevlerinin sonlanmasına mahkemeler değil demokrasi gereği genel kurulları karar verebilmelidir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz"

Kaynak: ANKA / Güncel
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