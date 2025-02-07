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Çumra'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Çumra'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
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Konya'nın Çumra ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Çumra ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Çumra ilçesi Alibeyhüyüğü Mahallesi'nde hafif ticari araç ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Dursun Yılma ve Mustafa Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan 1 kişi, ambulansla Çumra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Berat Bayındır - Güncel
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