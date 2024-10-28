Üye Girişi
Haberler

Cumhuriyet Haftası'nda 'Dersimiz Cumhuriyete Doğru' Filmi Gösterildi

Cumhuriyet Haftası'nda 'Dersimiz Cumhuriyete Doğru' Filmi Gösterildi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Haftası etkinlikleri kapsamında Haydarpaşa Lisesi'nde öğrenciler 'Dersimiz Cumhuriyete Doğru' filmini izledi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, film gösteriminin ardından Cumhuriyet'in kuruluşunu ve Atatürk'ün liderliğini vurgulayan bir konuşma yaptı.

Cumhuriyet Haftası kapsamında Üsküdar'da Haydarpaşa Lisesi öğrencileri, "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" filmini izledi.

Milli Eğitim Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, Cumhuriyet Haftası kapsamında tüm okullarda, ilk derste "Cumhuriyet'e Doğru" tiyatro oyunundan çekilen görüntülerin sinematografik kurgusundan oluşan "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" filmi gösterildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, mezunu olduğu Haydarpaşa Lisesi öğrencileriyle birlikte filmi izledi.

Gösteri sonunda konuşan Yelkenci, Cumhuriyet'in kuruluşunu konu alan "Cumhuriyete Doğru" tiyatrosunun senaryosundan dekoruna, müziklerinden sahnelenmesine kadar her aşamasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yer aldığını belirtti.

Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyetinin aslında aynı devlet olduğunu dile getiren Yelkenci, Osmanlı döneminde bütün cihanla savaşıp yorgun düşüldüğünde, Türk milletini tekrar yarınlara taşıyacak bir organizasyon düşünüldüğünü ifade etti.

O dönem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük devlet adamlarını ve askerleri organize edebilecek yeteneğe sahip karizmatik bir lider olduğunu kaydeden Yelkenci, "Mustafa Kemal Atatürk, bu görevi İstiklal Mücadelemizde başarıyla yerine getirdi. Ancak elbette ki bu topyekun bir mücadeleydi. Millet bütün unsurlarıyla oradaydı. Gördüğünüz gibi kadınıyla, çocuğuyla, erkeğiyle, yaşlısıyla hepsi oradaydı. Halde Edip Adıvar'ı gördünüz, Kara Fatma'yı, Zübeyde Hanımı, Makbule Hanımı gördünüz. Orada nasıl bir birlik, beraberlik ve hedefe yönelmişlik vardı... Türkiye Cumhuriyeti'nin kıyamete kadar yaşaması, var olması için elimizden geleni ortaya koyma gayreti noktasında, bugün izlediğimiz film bize pek çok şey söylüyor." şeklinde konuştu.

Vatanını ve milletini seven insanın, ülkesine katkı sunmak için çok çalışması gerektiğini söyleyen Yelkenci, "Çalışın. İlginiz, yeteneğiniz hangi alandaysa kendinizi geliştirin ve ülkemizin, devletimizin, milletimizin geleceği için hizmete koşun." dedi.

Yelkenci, konuşmasının ardından Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı ile birlikte öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel

Politika Etkinlik istanbul Kültür Eğitim Güncel

Bahçeli'den 29 Ekim mesajı: Terörü söküp atma hedefinden sapmadık, direnirlerse daha sert bir yöntem uygularız

Bahçeli'nin 29 Ekim mesajında dikkat çeken "terör" vurgusu

 26 ilde yapılan son seçim anketinde Yavuz Ağıralioğlu sürprizi

26 ilde yapılan son seçim anketinde Ağıralioğlu sürprizi

 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Hesaplama yapıldı, işte telaffuz edilen rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte telaffuz edilen rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel doktoru, özel hastaneleri topa tuttu

Erdoğan'ın özel doktoru, özel hastaneleri topa tuttu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi 2024? 29 Ekim'de Metro, Marmaray, Vapur, Metrobüs bedava mı? 29 Ekim İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 29 Ekim Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! EZGİ SERTEL NEDEN YOK? Gelin Evi Ezgi Sertel neden ayrıldı? Ezgi Sertel'in açıklaması! CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI 2024! Atatürk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sözleri neler? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur (4A-4B) emekli maaş zam oranı! MASTERCHEF PROFİTEROL TARİFİ! Profiterol nasıl yapılır, malzemeleri neler? İstiklal Marşı'nın birinci kıtasının kaçıncı dizesi 'O benimdir' ifadesiyle başlar? Masterchef 28 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında ve nereli? Galatasaray- Beşiktaş maçının VAR hakemi kim?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.