Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Anıtı'na çiçek bıraktı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Anıtında anma töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile darbe girişiminde FETÖ'cülerin başından vurarak yaraladığı Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele eski Daire Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan'ın da aralarında bulunduğu 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları katıldı. Oktay, şehit yakınları ve gazilerle birlikte 15 Temmuz Anıtı'na yürüdü. Oktay, anıta çiçek bıraktı, şehitler için dua edildi. Daha sonra Beştepe Millet Camii'nde '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitleri Anma Programı' gerçekleştirildi.