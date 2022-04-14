Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: KKTC'ye 4 milyar 250 milyon TL kaynak ayırdık

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Ağırlıkla hibe ve bir kısmı da kredi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 2022 yılı için toplam 4 milyar 250 milyon TL kaynak ayırdık. Kıbrıs Türkünün hak ettiği refah seviyesine ulaşması için bugüne kadar hiçbir çabayı esirgemedik, bundan sonra da gayretlerimizi aynı şekilde sürdüreceğiz" dedi.

Bugünkü görüşmede ayrıca Kıbrıs meselesindeki gelişmeleri de değerlendirdiklerini kaydeden Oktay, "Türk tarafı, Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması için bugüne kadar yapıcı bir biçimde her türlü çabayı göstermiştir. Ancak bu olumlu anlayış maalesef hiçbir dönemde Kıbrıs Rum kesimi tarafından karşılık görmemiştir. Kıbrıs Türk halkının müzakere masalarında kaybedecek, ambargolar altında ziyan edilecek bir 50 yılı daha yoktur. Uluslararası toplum, hiçbir şekilde uzlaşmaya niyeti olmayan, Ada'nın ortak sahibi Kıbrıs Türkleriyle birlikte yaşamayı dahi reddeden Kıbrıs Rum tarafına verdiği koşulsuz desteği gözden geçirmeli, KKTC'nin önerisini ciddiyetle değerlendirmelidir. Ada'da bugün iki eşit halk, iki eşit devlet vardır. Bu nedenle, Cenevre'de sunulan, Ada'daki iki tarafın egemen eşitliğine ve eşit uluslararası statüsüne dayalı çözüm, sahadaki gerçekleri tam olarak yansıtan, en gerçekçi öneridir. Türkiye'nin bu öneriye desteği tamdır. Bu çözüm iradesinden geri adım atmamız söz konusu değildir. KKTC makamlarının Maraş'ta attığı adımları ve bundan sonraki planlarını da aynı anlayışla destekliyoruz. Türkiye Doğu Akdeniz'de hem kendi kıta sahanlığında kendi haklarını, hem de Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını korumaya kararlı olduğunu göstermiştir. Bu kararlılık aynı inanç ve irade ile sürdürülecektir. Sahada ve masada bu kararlılığımızı test etmeye çalışanlar, KKTC ile birlikte Türkiye'yi karşılarında bulmaya devam edeceklerini bilsinler" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel