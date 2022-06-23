Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çalışma ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.

Özel uçakla saat 11.45'te Ercan Havalimanı'na iniş yapan Oktay, KKTC Başbakan Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve diğer yetkililerce karşılandı.

Oktay, ziyareti kapsamında ilk olarak 21 Haziran'dan bu yana Mersinlik köyünde devam eden yangını söndürme çalışmalarını incelemek ve yetkililerden bilgi almak üzere bölgeye gidecek.

Daha sonra ziyaretinin ilk gününde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek Oktay, ardından ortak basın açıklaması yapacak.

Oktay, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Üstel ile bir araya gelecek.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Programı Lansmanı'na katılacak Oktay, KKTC Kalkınma Bankası Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Girişimcilik Hibe Programı"na iştirak edecek ve sonrasında genç sporcularla buluşacak.

Oktay, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi KKTC Akademik Birimi Kampüsü'nde incelemelerde de bulunacak. Ardından Beyarmudu Belediyesine ziyaret gerçekleştirecek Oktay, burada kadın üreticiler ve girişimcilerle görüşecek.