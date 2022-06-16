Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayat pahalılığını azaltmak için yaptıkları fedakarlıkları kazanç vesilesi gören tamahkarlara fırsat vermeyeceklerini belirterek, "Vatandaşımızın aşına, ekmeğine kan doğrayan bu fırsatçılara kesinlikle göz açtırmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınında vakitlice aldıkları tedbirler sayesinde hiçbir vatandaşı çaresiz ve sahipsiz bırakmadıklarını ifade ederek, hastane kapısından geri çevrilen, ilaç bulamadığı için vefat eden, sağlık hizmetlerine ulaşamayan hemen hiçbir kişinin olmadığını vurguladı.

Ekonomik olarak çok daha zengin olan ülkelerde rastlanan vahim görüntülerin hiçbirinin Türkiye'de yaşanmadığını dile getiren Erdoğan, "Destek ve teşvik paketlerimizle her kesimden insanımızın yanında olduk. Bu kritik süreçte muhalefetin baskılarına rağmen ekonomide kontak kapatmadığımız gibi şartları zorlama pahasına üretimi sürdürdük." diye konuştu.

İhracat, istihdam ve sanayi kapasite kullanım oranlarının uyguladıkları politikaların ne kadar doğru ve isabetli olduğunu gösterdiğini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl tarihimizin en yüksek ihracat rakamı olan 225 milyar doları aştık. Mayıs ayı itibariyle 12 aylık ihracatımız 243 milyar doları geride bıraktık. Türkiye'nin bu noktaya yıllık 36 milyar dolar ihracattan geldiğini, göreve geldiğimizde 36 milyar dolardı, oradan buraya geldik. Bunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Hedefimiz önce 500 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak, ardından bunu da ikiye katlamaktır. İhracatla beraber hamdolsun istihdamda önemli bir ivme yakaladık. Sanayinin, turizmin, üretimin çarkları döndükçe istihdamımız da günden güne artıyor. Dünyadaki pek çok ülke istihdam konusunda ciddi sıkıntılar yaşarken, biz bu alanda salgın öncesi dönemi de geçerek 30,4 milyon rakamına ulaştık. Üstelik bunu geçen yılın ocak ayına göre iş gücümüz 31,5 milyondan 34,2 milyona yükselmesine rağmen başardık. Turizmde de bu senenin gerçekleşmeleri son derece umut verici. Dünya ekonomisi ciddi daralma riski ile yüzleşirken, biz 2022 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7,3 oranında büyüme kaydettik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarımda açıkladıkları yüksek alım fiyatları, primler ve desteklerle çiftçinin yanında olduklarını gösterdiklerini, salgın günlerinde vatandaşları kaderine terk etmedikleri gibi Kovid-19 sonrası dönemde de hiç kimseyi tek başına bırakmadıklarını anlatarak, "Rusya-Ukrayna Savaşı'yla tarihi zirveleri zorlayan petrol, doğal gaz ve emtia fiyatlarının yol açtığı sıkıntılarda vatandaşlarımızın yanındayız. Şimdiye kadar bu doğrultuda vergi indirimlerinden hibelere, sosyal destek paketlerinden elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki sübvansiyonlara kadar birçok adım attık." dedi.

"Fırsatçılara kesinlikle göz açtırmayacağız"

Vatandaşların yükünü hafifletmek için konutlarda kullanılan doğal gazın fiyatında yüzde 82'ye varan sübvansiyon sağladıklarına işaret eden Erdoğan, "Enflasyonla mücadele kapsamında geçen sene 154 milyar vergi gelirinden vazgeçmiştik. 2022 yılında bu rakam 239 milyar liraya çıkacak. Hayat pahalılığını azaltmak için yaptığımız fedakarlıkları kazanç vesilesi gören tamahkarlara da fırsat vermiyoruz. Vatandaşımızın aşına, ekmeğine kan doğrayan bu fırsatçılara kesinlikle göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, serbest piyasa ekonomisi kurallarıyla uyuşmayan fahiş fiyat artışlarıyla vatandaşların rızkına uzanan habis ellere karşı hukuki ve idari düzenlemeleri hayata geçirmeyi sürdüreceklerini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'yi son 20 yıldaki netameli süreçlerden nasıl başarıyla çıkardıysak inşallah şu anki küresel kriz ortamından da alnımızın akıyla çıkartacağız. Yeni başarı hikayeleri ile evlatlarımıza bırakacağımız büyük ve güçlü Türkiye'nin taşlarını döşemeye devam edeceğiz. Mandacı ekonomistler, tetikçi akademisyenler, milletin felaketinden rant devşirmeye çalışan kifayetsiz muhterisler ne derse desin, Türkiye sağlam altyapısı, üretim gücü, nitelikli insan kaynağı ve stratejik konumuyla 21'inci yüzyılın yükselen yıldızlarından biri olacaktır. Yeter ki biz bu süreçte umudumuzu asla kaybetmeyelim. Yeter ki biz felaket tellallarının ufkumuzu karartmasına izin vermeyelim. Yeter ki biz milletimizle aramıza kimsenin girmesine müsaade etmeyelim. Yeter ki biz Hakk'ın rızasını gözeterek, halkımız için aziz milletimiz için gençlerimiz, kadınlarımız, evlatlarımız için çalışmaya devam edelim. Allah'ın izniyle gerisi muhakkak gelecek. Şu an aşılmaz görünen engeller önümüzden birer birer kaybolacaktır. Çünkü bu kutlu davanın sahibi Hakk'tır. Hak olan davada zafer muhakkaktır."

(Bitti)