Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 8. yılında Ara Güler'i andı:Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
- "Fotoğraf sanatının en değerli ustalarından Ara Güler'i vefatının 8'inci yılında saygıyla yad ediyorum"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, duayen foto muhabiri Ara Güler'i vefatının 8'inci yılında yad etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Fotoğraf sanatının en değerli ustalarından Ara Güler'i vefatının 8'inci yılında saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA