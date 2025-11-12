Haberler

Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'yi Kabul Etti

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati'yi AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye-Mısır ilişkilerinin gelişimi ve bölgesel konular masaya yatırıldı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Mısır ilişkilerinin gelişimi ve bölgesel konular ele alındı.

