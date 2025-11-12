Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'yi Kabul Etti

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Mısır ilişkilerinin gelişimi ve bölgesel konular ele alındı.