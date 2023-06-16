Cumhurbaşkanı Erdoğan Haydarpaşa Lisesi'nde Karne Dağıtım Törenine Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haydarpaşa Lisesi'nde karne dağıtım törenine katıldı ve öğrenci ve öğretmenlerle sohbet edip hatıra fotoğrafları çektirdi. Ayrıca, öğrenciler tarafından imal edilen ve TEKNOFEST'te üçüncülük elde eden robotu yakından inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerden robot hakkında bilgi aldı.