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Cumhurbaşkanı Erdoğan Haydarpaşa Lisesi'nde Karne Dağıtım Törenine Katıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haydarpaşa Lisesi'nde karne dağıtım törenine katıldı ve öğrenci ve öğretmenlerle sohbet edip hatıra fotoğrafları çektirdi. Ayrıca, öğrenciler tarafından imal edilen ve TEKNOFEST'te üçüncülük elde eden robotu yakından inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerden robot hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Haydarpaşa Lisesi'nde karne dağıtım törenine katıldı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haydarpaşa lisesi'nde karne dağıtım törenine katıldı. Erdoğan, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet edip hatıra fotoğrafları çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Vaniköy Camii'nin açılışının ardından Haydarpaşa lisesi'ne geçti. Karne dağıtım töreninde öğrencilere karnelerini dağıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle sohbet edip hatıra fotoğrafları çektirdi.

Daha sonra öğrenciler tarafından imal edilen ve TEKNOFEST'te üçüncülük elde eden robotu yakından inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerden robot hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Emin Şentürk - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Haydarpaşa Lisesi Güncel Haberler

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