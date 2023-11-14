Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacer Coşan'ın cenaze törenine katıldı

Mehmed Zahid Kotku'nın kızı, Mahmud Esad Coşan'ın eşi ve Muharrem Nureddin Coşan'ın annesi Hacer Coşan dün hayatını kaybetti. Coşan için bugün ikindi vakti Eyüpsultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve aile yakınları katıldı. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Hacer Coşan Eyüpsultan Mezarlığına defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel