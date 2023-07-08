Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümüşhane Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gündemimizde milletimizin sıkıntılarını çözmek, dertlerine derman olmak var. Gündemimizde enflasyonu düşürmek, hayat pahalılığını sonlandırmak var, üretimi, istihdamı, ihracatı daha çok artırmak var." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gündemimizde milletimizin sıkıntılarını çözmek, dertlerine derman olmak var. Gündemimizde enflasyonu düşürmek, hayat pahalılığını sonlandırmak var, üretimi, istihdamı, ihracatı daha çok artırmak var." dedi.

Erdoğan, Gümüşhane Belediyesi önünde düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde vatandaşlara hitap etti.

Gümüşhane'nin hükümetin hizmet ve eser siyasetinden en çok istifade eden illerden olduğunu belirten Erdoğan, "Gümüşhane'ye son 21 yılda toplam 32 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık." dedi.

Erdoğan, eğitim alanında 775 yeni derslik kazandırdıkları şehri üniversiteyle buluşturduklarını kaydederek, gençlik ve sporda 7 bin 928 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtıklarını, farklı branşlarda toplam 18 spor tesisi inşa ettiklerini söyledi.

Sosyal yardımlarda şehre toplam 870 milyon lira tutarında kaynak aktardıklarını dile getiren Erdoğan, sağlık alanında toplam 349 yataklı 6 hastane dahil olmak üzere 11 sağlık tesisi kazandırdıklarını, 2 sağlık tesisinin yapımının, 2 sağlık tesisinin ise ihale ve arsa tedarik sürecinin devam ettiği bilgisini verdi.

"Kentsel dönüşümde 608 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik"

Erdoğan, TOKİ vasıtasıyla 1895 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini, 268 konutun yapımını sürdürdüklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"İlk Evim Projesi'yle Gümüşhane'de toplam 398 konut inşa edeceğiz. İlk Evim Arsa Projesi'yle 260 konutluk altyapısı hazır müstakil ve müşterek arsalarımızı sizlerin hizmetine sunacağız. Kentsel dönüşümde 608 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. İktidara geldiğimizde il sınırları içerisinde arıtma tesisi yoktu. Bugün 4 atık su arıtma tesisi ile belediye nüfusunun yaklaşık yüzde 71'ine hizmet veriyoruz. Gümüşhane'de 2 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Köse Millet Bahçemizi tamamlayıp bugün açtık, Karaer Millet Bahçemizin yapımına devam ediyoruz."

Ulaştırmada 2002'de Gümüşhane'ye sadece bir kilometre bölünmüş yol yapıldığını anlatan Erdoğan, buna 127 kilometre daha bölünmüş yol ilave ettiklerini bildirdi.

Erdoğan, Gümüşhane-Kelkit ayrımı Köse devlet yolundaki Köse şehir geçişi giriş ve çıkışındaki çalışmaları bu yıl bitireceklerini belirterek, Gümüşhane-Bayburt ayrımı-Kelkit-Şiran güzergahı ile Kelkit şehir geçişini de seneye tamamlayacaklarını anlattı.

"Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanımızın inşaatı sürüyor"

Gümüşhane'de toplam 27 bin 600 metre uzunluğunda tünel inşa edip trafiğe açtıklarını kaydeden Erdoğan, "Zigana Dağı'nı geçilmez olmaktan çıkartan Zigana Tüneli'ni tamamlayıp geçtiğimiz mayıs ayında hizmete açtık mı? Nereden nereye... Neydi o Zigana'nın hali? Beraber yaptık. Gümüşhane ve Bayburt'a hizmet verecek yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanımızın inşaatı sürüyor. İnşallah Gümüşhane ve Bayburt'a hizmet edecek bu havalimanımızla Bayburt ve Gümüşhane bir başka hal alacak. Artık uçaklarımızla gelip gideceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, son 21 yılda Gümüşhane'ye 20 baraj, 4 gölet, 11 sulama tesisi, 49 taşkın koruma tesisi ve 13 hidroelektrik santral olmak üzere toplam 97 tesis inşa ettiklerini söyledi.

Gümüşhaneli çiftçilere toplam 400 milyon lira tutarında tarımsal destek verdiklerini belirten Erdoğan, inşa edilen sulama tesisleriyle kentteki 178 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını kaydetti.

Erdoğan, sanayi ve teknolojide bir sanayi sitesi kurduklarını belirterek, şehirdeki iş yerlerine toplam 274 milyon lira prim teşviki vererek destek olduklarını ifade etti.

Enerjide Gümüşhane, Arzularkabaköy, Kelkit ve Şiran'a doğal gaz arzı sağladıklarını anlatan Erdoğan, gelecek dönemde Köse, Kürtün ve Torul'a da doğal gaz arzı sağlamayı planladıklarını bildirdi.

Erdoğan, durmadan, dinlenmeden Gümüşhane için çalıştıklarını vurgulayarak, buradaki yatırımları, projeleri çok yakından takip ederek vatandaşların hizmetine sunacaklarını kaydetti.

"Son seçimlerde bizlere çok güçlü sahip çıkmanızın gönlümüzdeki yeri çok farklı"

Törene katılan kişi sayısının 35 bin olduğunu belirten Erdoğan, "Gümüşhane, bize destek noktasında hep en üst sıralarda yer aldı. 10 Ağustos 2014 seçimlerinde yüzde 75,06 ile Türkiye üçüncüsü, 24 Haziran 2018 seçimlerinde yüzde 77,07 ile Türkiye ikincisi, 28 Mayıs 2023 seçimlerinde yüzde 78,54 ile yine Türkiye ikincisi oldu ama ben istiyorum ki Türkiye birincisi olsun. Özellikle son seçimlerde bizlere çok güçlü bir şekilde sahip çıkmanızın gönlümüzdeki yeri çok farklıdır." ifadelerini kullandı.

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin çok partili demokrasi tarihinin en önemli seçimlerinden olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Türkiye'nin bu seçimlerde aynı zamanda gelecek asrının nasıl olacağına karar verdiğini, milletin iradesine zincir vurulmayacağını bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"28 Mayıs'tan bu yana muhalefetin ve masanın haline baktıkça bunu daha iyi anlıyoruz. Kavganın, tartışmanın ardı arkası kesilmiyor. Her gün bir gerilimin fitili ateşleniyor. Daha bir ay öncesine kadar ülkeyi beraber yönetmekten bahsedenler, bugün birbirlerine demediklerini bırakmıyor. Muhalefeti destekleyen vatandaşlarımız, oy verdikleri siyasetçilerin durumunu gördükçe adeta kahroluyor. İlk seçimlerin üzerinden tam 8 hafta geçti, 7'li koalisyon masasından bir kişi bile istifa etmedi. 'Kazanamazsam bırakırım.' diyenlerden hiçbiri siyaseti bırakmadı. Bir tanesi bile çıkıp açık yüreklilikle seçmenlerine hesap vermedi. İki seçimde de başarısız oldular, yenilgiye uğradılar, açıkça kaybettiler fakat hezimetlerini başarı gibi, yenilgilerini zafer gibi pazarlamaktan hala vazgeçmediler. Haydi, toplam oyları yüzde 1'i dahi bulmayan tabela partilerinin sevincini anlıyoruz. Onlar, siyasi tarihimizin en büyük tokatçılığına imza atarak CHP'den 39 milletvekili kopardılar."

"Bizimle girdiğin bütün seçimleri kaybettin, hala utanmadan duruyorsun"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "başarılı bir hesap uzmanı" olduğunu söylediğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Nasıl bir hesap uzmanısın ki kalktın, milletvekillerinden 39 tanesini yüzde 1 oy toplamına sahip olmayan partilere verdin. Senden hesap uzmanı falan olmaz, geç. Sen bizimle beraber girdiğin bütün seçimleri kaybettin, hala utanmadan, sıkılmadan burada duruyorsun. Bak Yunanistan'da Çipras seçimi kaybetti, bıraktı. Yunanistan'daki Çipras bu konuda bu kadar hassas ama sende bu yok. CHP seçmeninin verdiği oylara da bunlar kondular. Etik olup olmadığı bizi ilgilendirmez, tartışmalı da olsa ortada sayısal bir gerçeklik var. Peki, partisinin dolandırılmasına aracılık eden hesap uzmanına ne oluyor? 13 yılda aldığı 12'nci seçim yenilgisini nasıl inkar edebiliyor? Meselenin daha trajikomik yanı birkaç hafta önce 39 milletvekilini diğer partilere altın tepsiyle sunan bu zat, yaşadıklarından hiç ders çıkarmadan bugün 16'lı masa kurmaktan bahsediyor. 'Tıpış tıpış' diyerek CHP seçmenine zorla oy verdirdiği tabela partilerine anlaşılan 10 yeni tabela partisi daha ekleyecek. Zaten CHP Genel Başkanı, son seçimlerdeki ittifak politikasıyla bu konudaki maharetini açıkça gösterdi. Öyle ki siyasi parti kurmayı, kimi uyanıkların gözünde adeta bir yatırım aracı olarak görüyor. 28 Mayıs öncesinde iyi-kötü bir partisi olan hemen herkes, CHP Genel Başkanı'ndan ya cumhurbaşkanı yardımcılığı ya da bir bakanlık sözü aldı. Şimdi buna yeni sözlerin, yeni taahhütlerin ekleneceği anlaşılıyor. Ne diyelim, Gazi'nin hürmetine CHP'ye oy veren vatandaşlarımıza Allah sabır versin."

Kendi yol haritalarını bunlara göre çizmediklerini, adımlarını atarken muhalefetin ne dediğine, nelerle uğraştığına, hangi meselelerle boğuştuğuna bakmadıklarını söyleyen Erdoğan, kendi öncelikleri doğrultusunda hareket ettiklerini anlattı.

"Gündemimizde meydanlarda verdiğimiz tüm sözleri tutmak var"

Erdoğan, "Bizim gündemimizde depremzedelerimiz var, deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması var. Gündemimizde milletimizin sıkıntılarını çözmek, dertlerine derman olmak var. Gündemimizde enflasyonu düşürmek, hayat pahalılığını sonlandırmak var, üretimi, istihdamı, ihracatı daha çok artırmak var." ifadelerini kullandı.

Gündemlerinde Türkiye'yi hayalleri ve hedefleriyle buluşturmanın, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmenin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Gündemimizde meydanlarda milletimize verdiğimiz tüm sözleri tutmak var. İşte dün memur maaşlarından sonra emeklilerimizin maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi de Meclisimizin takdirine sunduk. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimize yüzde 25 oranında zam yapmak suretiyle saçını ülkemize hizmet yolunda ağartmış kardeşlerimizi sevindirdik. Çalışanlarımızı enflasyon karşısında koruma taahhüdüne bağlılığımızı bir kez daha gösterdik. Emeklilerimizin maaşlarıyla ilgili attığımız adımın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Açılışını yaptıkları eser, hizmet ve yatırımların Gümüşhane'ye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, emeği geçenleri tebrik etti.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14-28 Mayıs'taki seçimlerde kendisine verilen oylarda yüzde 78,54 ile ikinci olan Gümüşhane'ye gerçekleştirdiği "teşekkür ziyareti"nde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.

Bayburt ziyaretinin ardından kente gelişi sırasında Türk bayraklarıyla tezahürat yapıp sevgi gösterilerinde bulunan Gümüşhanelileri otobüsten selamlayan Erdoğan'a alanda da yoğun sevgi gösterilerinde bulunuldu.

Bayraklarla süslenen meydanın çevresine "Dağı deldi gelişi, ehline verin işi, her doğanın değil, Erdoğan'ın işi", "Zigana Tüneli'miz hayırlı olsun, teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanım", "Dağları delen hizmet aşkımız Reis'e olan sevdamız", "Avrupa'nın en uzunu Zigana Tüneli'miz hayırlı olsun", "Vefa sende, aşk sende, AK Gençlik her zaman Reis'inin izinde", "Sayın Cumhurbaşkanım Gümüşhane'deki yatırımlara vermiş olduğunuz desteklerden ötürü şükranlarımı sunarım" yazılı afişler asıldı.

Programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu ve MHP İl Başkanı Mete Kaya da katıldı.

(Bitti)